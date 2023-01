Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,20 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 51,56 EUR ab. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,56 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.388 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 72,75 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 29,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 03.11.2022. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,00 Prozent auf 590,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coinbase am 21.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -11,869 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

