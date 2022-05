Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Coinbase 72,67 EUR

Um 31.05.2022 12:22:00 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 72,60 EUR zu. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 74,05 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.762 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 318,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 3,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 1.166,44 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1.801,11 USD umsetzen können.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,769 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

