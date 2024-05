Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 237,27 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 237,27 USD zu. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 240,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 239,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 377.847 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,33 USD) erklomm das Papier am 26.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 19,41 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,45 USD am 07.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 80,42 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 02.05.2024. Es stand ein EPS von 4,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 201,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 772,53 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Lobbyarbeit erreicht 2023 Rekordniveau - Fokus auf Wahljahr 2024

Coinbase-Bericht: Deshalb dürfte Ether zu einem starken Bull-Run ansetzen

SEC ebnet Weg für Ether-ETFs