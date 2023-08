Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 76,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 76,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 77,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,54 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 306 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,74 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 24,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 155,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,98 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 707,91 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 808,33 USD umsetzen können.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Fokus auf Stablecoin USD Coin: Coinbase erwirbt Beteiligung an Circle

Krypto-Flucht aus den USA geht weiter: Darum expandiert Coinbase nach Kanada

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn