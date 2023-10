Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 76,03 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 76,03 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 76,21 USD. Mit einem Wert von 73,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.175.547 Coinbase-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 58,50 Prozent Luft nach unten.

Coinbase gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD gegenüber -4,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 707,91 USD – das entspricht einem Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 808,33 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,743 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

