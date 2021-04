Coinbase am ersten Handelstag, DAX weiter zurückhaltend

Warten auf Coinbase-IPO, Rückenwind bei Covestro und SAP, Rekorde beim Bitcoin im Mittelpunkt des LS-X-Marktberichts am Abend.

Erneut wenig Vola im DAX

Auch zur Wochenmitte glänzte der DAX nicht mit hoher Volatilität und bewegte sich vorrangig in der Handelsspanne der Vortage. Nach den ersten Handelsstunden sprachen wir darüber mit Daniel aus dem Handel hier ausführlich:

Während der Bitcoin parallel einen Rekord erzielte, warten wir an der Börse auf das IPO Coinbase. Die Krypto-Börse soll heute den ersten Tag an der Börse gehandelt werden.

Erste Kurse werden erst am Nachmittag erwartet. Damit blieb genug Zeit zu klären, wie das Unternehmen aktuell bewertetist.

Im DAX schauten wir auf die Ergebnisse und Ausblicke von SAP und Covestro sowie die Richtungslosigkeit am Vormittag.

Dies wurde dann auch am Nachmittag nicht anders. Weder das Tageshoch noch das Tagestief lagen außerhalb der Vortagesgrenze. Die Parameter stellten sich wie folgt dar:

Eröffnung 15.253,59 Tageshoch 15.255,92 Tagestief 15.191,51 Vortageskurs 15.234,36 Schlusskurs 15.209,15

Damit sank die Volatilität erneut auf das Niveau vom Dienstag ab und betrug nur 64 Punkte. Das heutige Intraday-Verlauf ist an dieser Stelle zu sehen:

Der Dow Jones erholte sich heute wieder und markierte nach Eröffnung ein neues Allzeithoch. Die Quartalszahlen der US-Banken überzeugten den Markt, vor allem das Rekordergebnis von Goldman Sachs. Im Gegensatz dazu litt der Nasdaq etwas unter Gewinnmitnahmen, nachdem er zuvor die 14.000 Punkte berühren konnte.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Späte erste Coinbase-Kurse

Nach dem XETRA-Ende war es dann soweit und die ersten Kurse von Coinbase standen auf der Agenda. Sie waren ein Erfolg und so gestaltete sich der Handel bisher:

Nach 250 Dollar vor dem Start und der 340 Dollar-Marke zur Eröffnung notiert die Aktie etwas leichter aber immer noch mit hohen Aufschlägen.

Aktien-Bewegungen im DAX

Einen Anteil an der DAX-Bewegung hatte heute die SAP-Aktie. Sie ist im Index schwer gewichtete und begeisterte die Anleger mit Daten zum ersten Quartal. Die Gewinne wurden jedoch nicht gehalten und schmolzen bis auf einen Aufschlag von gut 1,1 Prozent dahin.

Tagesgewinner war der defensive Wert Deutsche Wohnen und auch die gestern schon gestiegene Delivery Hero legte weiter im Trend zu.

Im Minus lag Covestro am Ende, wenn man sich die Referenz vom gestrigen Abendhandel als Messlatte nimmt. Denn dort wurden die Aussichten auf das Gesamtjahr schon euphorisch bewertet. Heute folgten dann erste Gewinnmitnahmen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der nächste Handelstag ohne Impuls zeigt sich im Chartverlauf als kleine Kerze, die jedoch weiterhin auf hohem Niveau notiert.

Das Chartbild präsentiert sich mittelfristig wie folgt:

