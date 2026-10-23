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Collector Bank Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Collector Bank AB Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Collector Bank Registered gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,70 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,04 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,01 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.net

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