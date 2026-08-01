Columbia Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.08.26 06:35 Uhr

Columbia Financial äußerte sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 126,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net