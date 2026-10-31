Columbia Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Columbia Financial hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Columbia Financial 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Columbia Financial im vergangenen Quartal 179,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Columbia Financial 129,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net