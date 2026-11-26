Column Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Column Capital präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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