Comdirect erhöht die Dividende

Die comdirect Bank AG (ISIN: DE0005428007) will eine Dividende von 0,35 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr (0,25 Euro) ist dies eine Anhebung um 40 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 13,74 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,55 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 5. Mai 2020 in Wiesbaden statt.

Die comdirect Gruppe hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 75,5 Mio. Euro abgeschlossen, ein Zuwachs um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das betreute Kundenvermögen stieg um 29 Prozent auf 80,2 Mrd. Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag dank des Realisierungsgewinns aus dem Verkauf von ebase bei 164,1 Mio. Euro im Vergleich zu 50,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Die Commerzbank hält aktuell mehr als 90 Prozent an der Comdirect und kann damit die restlichen Comdirect-Aktionäre gegen eine Barabfindung hinausdrängen. Die Comdirect Bank AG wurde 1994 gegründet und hat ihren Sitz in Quickborn bei Hamburg.

Redaktion MyDividends.de