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Comeback

Comeback nach dem Rückschlag? Rheinmetall-Aktie springt wieder über 1.000 Euro

01.07.26 13:43 Uhr
Bullen übernehmen wieder das Kommando bei der Rheinmetall-Aktie | finanzen.net

Die Rheinmetall-Aktie hat ihre Erholung zum Start in den neuen Börsenmonat Juli deutlich ausgebaut und die Marke von 1.000 Euro zurückerobert.

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Rheinmetall AG
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Die Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung zum Beginn des Juli dynamisch fortgesetzt. Dabei gewannen die Papiere des Konzerns auf XETRA zuletzt 5,14 Prozent auf 1.040,60 Euro und kehrten über die runde Marke zurück. Trotz einiger stabilerer Tage zum Ende des Vormonats blieb der Juni mit minus 23,5 Prozent jedoch klar negativ.

Erst in der Vorwoche hatte die Anleger geschockt, dass das deutsche Verteidigungsministerium das milliardenschwere Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des Typs F126 beendet hat. Zur Rettung des Projekts hatte sich Rheinmetall ins Spiel gebracht. Experten sahen folglich einen Rückschlag für die Rheinmetall-Ambitionen im Marine-Geschäft. Aber "keinen Schiffbruch" für den Konzern, wie Holger Schmidt von der DZ Bank betont hatte.

Insgesamt währt die Kurskorrektur von Rheinmetall aber schon länger, das Rekordhoch von 2.008 Euro stammt aus dem Herbst 2025. Nach einem Erholungsversuch Mitte Januar dieses Jahres sind die Papiere im steten Abwärtstrend. Genährt wird dieser von Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände sowie das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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