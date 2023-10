Comeback des Nackt-Datings: Stoeckel moderiert 'Naked Attraction'

Werte in diesem Artikel

BERLIN (dpa-AFX) - Splitterfasernackt stehen hier Kandidaten beim Kennenlernen im Studio: "Naked Attraction" ist ein freizügiges Dating-Format und vielleicht die unglaublichste Fernsehsendung der Welt. Nachdem in Deutschland bis 2020 drei Staffeln beim Privatsender RTLzwei liefen, bringt jetzt der Streamingdienst Discovery+ (Warner Bros Discovery) eine Neuauflage (ab 5.10.). Neuer Moderator ist Julian F. M. Stoeckel.

Das Format "Naked Attraction" kommt aus dem Vereinigten Königreich. Der britische Sender Channel 4 hatte es erstmals 2016 im Programm. In mehreren Ländern, darunter Dänemark, Schweden, Polen und Italien, gab es schon nationale Ableger. Bislang wurde die Sendung überall immer von Frauen moderiert, in Deutschland war es Milka Loff Fernandes.

Er sei weltweit der erste Mann, der es moderiere, sagt Stoeckel. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der sehr viel Wert auf Empathie und auf guten Umgang mit anderen Menschen legt", sagt der 36-Jährige. Das Wichtigste deshalb für ihn: Alle Kandidaten sollten sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Boxen wohlfühlen.

Wer das Show-Prinzip noch nicht kennt: Singles können sich hier ihren vermeintlichen Traumpartner oder ihre mutmaßliche Traumpartnerin anhand des Aussehens aussuchen. Ein Single schaut dabei fünf nackte Objekte der Begierde in Boxen mit Milchglas an - erst nur den Unterkörper, dann den Oberkörper, dann das Gesicht.

In jeder Runde gibt die Single-Person einem der Kandidaten oder einer der Kandidatinnen einen Korb. Anschließend dürfen die Teilnehmenden auch reden - und auch der Single muss sich textilfrei zeigen, bevor er sein Herzblatt auswählt, mit dem er oder sie auf ein Date geht.

Mit Nacktheit habe er eigentlich kein Problem, betont Stoeckel. "Es ist nichts, wodurch ich peinlich berührt bin. Die Herausforderung war, darüber im Fernsehen zu sprechen, dass man 16 Folgen lang 96 nackte Menschen sieht."

Als er für die Moderation angefragt worden sei, sei er erst unsicher gewesen, ob "Naked Attraction" das richtige Format für ihn sei und er es stemmen könne. "Wir hatten Gespräche und ich dachte irgendwann, dass es eine tolle Aufgabe ist und Discovery+ einen wahnsinnigen Mut zeigt. Denn der Sender hat sich bewusst für einen bisexuellen, bunten, schillernden, sehr anderen Moderator entschieden", sagt Stoeckel, der 2014 im RTL-Dschungelcamp war, diverse Moderationsjobs und Gastauftritte absolvierte und sehr aktiv in sozialen Medien ist.

Es gebe eine "spannende Mischung an Kandidaten, innerhalb und außerhalb der Boxen", so Stoeckel: "Wir haben Heterosexuelle, wir haben Bisexuelle, wir haben Homosexuelle, wir haben Transgender und wir haben Runden mit Best Agern. Unser echtes, buntes Gesellschaftsbild."

Start der "Naked Attraction"-Neuauflage ist am 5. Oktober mit drei von 16 Folgen. In den Folgewochen wird immer donnerstags bis Anfang 2024 (4. Januar) jeweils eine neue Episode pro Woche online gestellt. Die Aufzeichnungen fanden im Frühjahr in Berlin-Adlershof statt. Jede der 16 Episoden hat eine Länge von gut 20 Minuten./gth/DP/zb