Massive Kursabschläge bei Duolingo- und CoStar-Aktien: Bietet die Schwäche eine Chance für Anleger?

Comeback-Kandidaten?

19.10.26 08:35 Uhr

Der Markt hat zwei Wachstumswerte 2026 kräftig abgestraft, doch ein langfristig orientierter Investor hält genau diese Schwäche für einen Denkfehler.

• Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um zu bestätigen, ob die Unternehmen ihre Investitions- und Wachstumsstrategien erfolgreich umsetzen und die Bewertungslücke schließen können.

• Die Marktbewertungen sind laut James zu pauschal, da die Unternehmen trotz rückläufiger Kurse solides Wachstum und operative Fortschritte zeigen, insbesondere bei Nutzerzahlen und Profitabilität.

• Baillie Gifford hält den aktuellen Kursverfall bei CoStar und Duolingo für überzogen und sieht darin vor allem eine Bewertungsschwäche trotz wachsendem Geschäft.

Baillie Gifford hält den Abverkauf bei CoStar und Duolingo für überzogen

Bei Duolingo drückt die Angst vor KI, bei CoStar die Ungeduld der Anleger

Der Blick richtet sich auf kommende Bilanzen

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Zwei US-Wachstumswerte, die im Jahr 2026 kräftig an Wert verloren haben, hält Baillie Gifford für unterschätzt: CoStar und Duolingo. Ben James, Investmentspezialist für die US-Wachstumsstrategie des britischen Vermögensverwalters, sagte Anfang Oktober 2026 im Interview mit MarketWatch, man habe Unternehmen ausgemacht, deren Kurse in den vergangenen zwölf bis 18 Monaten deutlich abgestraft worden seien, und sehe in jedem davon eine erhebliche Wachstumschance. Die CoStar-Aktie schloss am Freitag via NASDAQ 0,97 Prozent höher bei 32,31 US-Dollar, verlor seit Jahresbeginn jedoch bereits über 50 Prozent. Die Duolingo-Aktie beendete den NASDAQ-Handel am Freitag 4,81 Prozent tiefer bei 141,76 US-Dollar. Hier ging es im Jahresverlauf um rund 19 Prozent nach unten. Ob das Comeback mehr ist als die Hoffnung eines langjährigen Aktionärs, entscheidet sich an den Geschäftszahlen.

Die These: Der Markt urteilt zu pauschal

Den gedanklichen Unterbau hat James bereits im Mai in einem Gastbeitrag für das britische Fachportal Portfolio Adviser geliefert. Die wachsende Überzeugung, KI mache Software überflüssig, habe sich zu einem groben Ausverkauf quer durch digitale Geschäftsmodelle, Datenanbieter und Technologiekonzerne ausgeweitet. Einen breiten Verfall der Geschäftsqualität sieht er nicht, sondern vor allem schrumpfende Bewertungen. Als Beleg nennt er 20 Portfoliounternehmen, deren Bewertung binnen neun Monaten um mehr als ein Viertel gesunken sei, obwohl ihr Umsatz im vierten Quartal 2025 im Median um 28 Prozent wuchs. Die Lücke zwischen Kurs und geschäftlicher Realität wirke ungewöhnlich groß, schrieb James. CoStar und Duolingo führt er dabei ausdrücklich als Beispiele an.

Duolingo: Nutzer wachsen, Buchungen hinken hinterher

Bei Duolingo lautet die Diagnose: Der Konzern sei zwischen die Fronten der Sorgen um Übersetzungen per KI geraten, während das Management eine rationale Abwägung zugunsten von Nutzerwachstum und Nutzerbindung treffe. Schon im November 2025 hatte Baillie Gifford, das die Aktie seit dem Börsengang 2021 hält, den Konzern als Nutznießer der KI beschrieben, nicht als Opfer. Die Technik mache die App zum Trainer, nicht zum Ersatz. Mit der Jahresprognose vom Februar 2026 stellte Duolingo allerdings nur 10 bis 12 Prozent Buchungswachstum in Aussicht, beim Umsatz 15 bis 18 Prozent. Im Aktionärsbrief zum zweiten Quartal spricht das Management von einem Jahr bewusster Investitionen.

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Die Zahlen vom 5. August zeigen beide Seiten dieser Strategie. Die täglich aktiven Nutzer wuchsen im zweiten Quartal 2026 um 23 Prozent zum Vorjahr, zwei Prozentpunkte schneller als im ersten Quartal, der Umsatz legte um 18 Prozent auf 298,5 Millionen US-Dollar zu. Konzernchef Luis von Ahn sprach von einem starken Quartal. Die Buchungen, der Frühindikator für künftigen Umsatz, wuchsen dagegen nur um 8 Prozent auf 289,1 Millionen US-Dollar.

CoStar-Aktie: Gewinnwende mit Schönheitsfehler

Bei CoStar sieht James ein anderes Muster. Der Immobiliendatenkonzern sei abgestraft worden, weil Investoren ungeduldig auf Gewinne warteten, trotz eines starken Kerngeschäfts und der Bereitschaft, aus einer Position der Stärke zu reinvestieren. Der Ausbau des Wohnimmobilienportals Homes.com hatte das Ergebnis lange belastet. Am 28. Juli meldete der Konzern für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 925 Millionen US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent, und mehr als eine Verdopplung des bereinigten EBITDA auf 184 Millionen US-Dollar. Das Wohnimmobiliensegment schrieb mit 12 Millionen US-Dollar erstmals ein positives bereinigtes EBITDA, nach minus 76 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

CoStar selbst spricht von einem Wendepunkt der Profitabilität. Diese Lesart greift jedoch zu kurz. Im selben Bericht revidierte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf 3,715 bis 3,755 Milliarden US-Dollar, rund 15 Prozent Wachstum zur Spannenmitte, die Neubuchungen erreichten mit 69 Millionen US-Dollar nur 3 Prozent mehr als im ersten Quartal. Gleichzeitig senkte CoStar die geplante Kostenbasis um rund 100 Millionen US-Dollar gegenüber der ursprünglichen Prognose. Der Gewinnsprung speist sich damit zu einem guten Teil aus Kostendisziplin, nicht aus beschleunigtem Wachstum.

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Woran sich das Comeback messen lassen muss

Beide Fälle verbindet, dass die Managements an einer entscheidenden Stelle bewusst Tempo herausgenommen haben: Duolingo bei der Monetarisierung , CoStar beim Umsatz. Die Argumentation von Baillie Gifford stützt sich auf operative Fortschritte, die tatsächlich messbar sind. Sie stammt aber von einem Haus, das beide Titel seit Jahren hält und von einer Erholung direkt profitieren würde. Die These ist damit plausibel, aber noch nicht bewiesen.

Den ersten Test liefert CoStar am 27. Oktober nach US-Börsenschluss. Für das dritte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 935 bis 945 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 190 bis 210 Millionen US-Dollar in Aussicht. Duolingo folgt am 3. November und muss zeigen, ob die angepeilten Buchungen von rund 307 Millionen US-Dollar, ein Plus von knapp 9 Prozent, mit dem Nutzerwachstum Schritt halten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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