DAX24.850 -0,2%Est506.282 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 +1,1%Nas26.478 +0,4%Bitcoin56.191 -0,5%Euro1,1594 -0,1%Öl80,62 +1,6%Gold4.359 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX knapp tiefer -- US-Börsen uneins -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen
Halbleiteraktien gefragt: AIXTRON, ASML und PVA legen deutlich zu Halbleiteraktien gefragt: AIXTRON, ASML und PVA legen deutlich zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Comeback

Nach dem Chip-Ausverkauf: Aktien von AMD und Marvell führen die Erholung an

17.06.26 16:04 Uhr
Halbleiter-Aktien auf Erholungskurs: Darum stehen die NASDAQ-Aktien AMD und Marvell im Mittelpunkt | finanzen.net

Der Sektor kämpfte kürzlich noch mit einem Abgabedruck. Doch inzwischen geht es für Halbleiter-Aktien wieder nach oben. Dabei stehen zwei Papiere besonders im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
445,35 EUR 3,35 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
341,05 EUR 12,65 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
247,00 EUR 0,50 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.528,5 PKT 17,1 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

• Experten sind optimistisch für Marvell und AMD
• Ölpreis und Fed-Zinsentscheid im Blick
S&P 500-Aufnahme für Marvell voraus
Marvell Technology und AMD haben die Erholung im Halbleitersektor angeführt. Marvell legte innerhalb einer Woche um 10,33 Prozent zu, während es für AMD um 15,06 Prozent nach oben ging. Beide Titel hatten zuvor deutlich unter dem sektorweiten Abverkauf gelitten, der nach einem verhaltenen KI-Umsatzausblick von Broadcom eingesetzt hatte. Die Gegenbewegung fällt damit umso schärfer aus: Marvell notiert im laufenden Jahr rund 228 Prozent über dem Stand vom Jahresanfang, AMD legt auf Jahressicht gut 137 Prozent zu.
Zur Wochenmitte geht es für die Marvell-Aktie via NASDAQ im vorbörslichen Handel zeitweise um 3,64 Prozent nach oben auf 288,80 US-Dollar. Die Papiere von AMD legen derweil um 2,62 Prozent zu auf 520,14 US-Dollar.

Optimistische Analysten

Hinter dem Kurssprung bei Marvell steckt mehr als eine sektorweite Kauflaune. B. Riley hob das Kursziel für den Halbleiterspezialisten kürzlich auf 345 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Als Argumente nennt das Haus den CFO-Wechsel zu Dan Durn, die bestätigte Ergebnisausrichtung für die kommenden Quartale sowie die Fantasie rund um die Aufnahme in den S&P 500.

AMD profitierte zuletzt von einer grundlegenden Neubewertung durch die Citigroup. Die Analysten stufen den Konzern nun als primäres GPU-Unternehmen ein und heben ihre Gewinnschätzungen für den Zeitraum 2026 bis 2028 um 12 bis 13 Prozent über den bisherigen Konsens an. Wolfe Research bestätigte gleichzeitig das Aufwärtspotenzial.

Makro: Ölpreis, Fed und Risikoappetit

Zusätzlich stehen zwei Makrofaktoren im Fokus, die die Stimmung im Halbleitersektor beeinflussen. Erstens: Das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran drückte den Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent erstmals seit Anfang März unter 80 US-Dollar je Fass, WTI rutschte auf rund 76 US-Dollar ab. Günstigere Energiepreise lindern die Inflationssorgen und machen Wachstumswerte wie Halbleiter für Anleger attraktiver. Zweitens: Heute Abend um 20:00 Uhr MEZ trifft die Fed ihren Zinsentscheid, die erste Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Eine Zinssenkung gilt als unwahrscheinlich, der Leitzins liegt derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Futures preisen für 2026 derzeit keine Senkung mehr ein, einige Marktteilnehmer diskutieren sogar eine Erhöhung. Für hochbewertete Halbleiterwerte bedeutet das: Bleibt die Fed restriktiv, steigt der Druck auf die Bewertungen. Dazu kommt, dass Anleger vor der Sitzung bereits Risiko aus dem Portfolio nehmen, was den Kursanstieg von Marvell und AMD in der laufenden Woche zusätzlich einordnet: Die Bewegung geschah trotz, nicht wegen, eines entspannten Zinsumfelds.

Nächster Termin: S&P 500-Aufnahme

Am 22. Juni 2026 tritt Marvell Technology in den S&P 500 ein. Die Aufnahme setzt das Signal, dass Marvell die Profitreifekriterien erfüllt, und löst zugleich technische Nachfrage durch Indexfonds aus, die den Titel neu oder höher gewichten müssen. Ob dieser Effekt den Kurs trägt oder bereits eingepreist ist, dürfte sich in den Handelstagen rund um den Aufnahmetermin zeigen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
15:11AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
01.06.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15:11AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
01.06.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen