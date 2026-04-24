DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +1,3%Nas24.837 +1,6%Bitcoin67.483 +0,4%Euro1,1726 +0,1%Öl107,2 +1,3%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Intel 855681 Microsoft 870747 Geely A0CACX Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
ETF-Sparpläne im Vergleich: Welcher Rhythmus bringt die höchste Rendite? ETF-Sparpläne im Vergleich: Welcher Rhythmus bringt die höchste Rendite?
NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Comeback?

NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien

27.04.26 03:34 Uhr
Goldman Sachs bläst zum Angriff: Warum NVIDIA-Aktie und Co. nach der "10er-Regel" an der NASDAQ vor einem Turnaround stehen | finanzen.net

Mit der 10er-Regel filtert Goldman Sachs die profitabelsten Wachstumsstars des S&P 500, die nach einer monatelangen Durststrecke vor einer Neubewertung stehen könnten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
292,30 EUR 2,95 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
225,40 EUR 7,45 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
294,95 EUR 35,70 EUR 13,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
360,50 EUR -1,30 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
578,80 EUR 14,60 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
178,40 EUR 7,86 EUR 4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
107,05 USD 1,17 USD 1,11%
News
Ölpreis (WTI)
95,78 USD 1,38 USD 1,46%
News
Indizes
S&P 500
7.165,1 PKT 56,7 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen

• Goldman Sachs: 10er-Regel zur Identifikation von wachstumsstarken Aktien
• Jüngste Schwäche wegen Konjunktur-Erwartungen
• Geht es mit den Wachstumsaktien bald wieder aufwärts?

Die 10er-Regel

Nach der Definition der US-Bank Goldman Sachs qualifizieren sich Unternehmen des S&P 500 - unter Ausschluss der Sektoren Finanzen, Immobilien und Versorgungsbetriebe - dann als besonders wachstumsstark, wenn sie die Kriterien der sogenannten "10er-Regel" erfüllen. Diese besagen laut MarketWatch, dass ein Unternehmen sowohl für die zwei vergangenen Jahren ein Umsatzplus von mindestens 10 Prozent vorweisen muss, als auch laut Analystenkonsens im laufenden Jahr sowie in den beiden Folgejahren voraussichtlich ein Wachstum in dieser Größenordnung erreichen wird.

Trotz dieser strengen Selektion nach Wachstumsstärke verzeichnete die "Rule-of-10"-Auswahl von Goldman Sachs zuletzt eine historisch schwache Entwicklung: In den vergangenen sechs Monaten blieb das entsprechende Portfolio um beachtliche 27 Prozentpunkte hinter dem breiten US-Index S&P 500 zurück. Laut dem Strategen-Team markiert dies eine der ausgeprägtesten Phasen der Underperformance innerhalb der letzten 15 Jahre.

Gründe für die schwache Performance

Während sich der breite Markt erholte, notieren die Wachstumstitel teils mehr als 20 Prozent unter ihren Höchstständen vom Oktober 2025. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung war die Erwartung einer wirtschaftlichen Beschleunigung im Jahr 2026, die Anleger dazu veranlasste, in konjunkturabhängige, zyklische Aktien umzuschichten: "Säkulare Wachstumsaktien sahen sich in den letzten Monaten einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, darunter die Erwartung einer wirtschaftlichen Beschleunigung, steigende Anleiherenditen und das Risiko von Störungen durch künstliche Intelligenz", so die Experten. "Tatsächlich hat der Medianwert der Aktien in unserem Screening für langfristiges Wachstum in den letzten Monaten einen Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses um 30 Prozent verzeichnet und wird nun zu einem fast zehnjährigen Tiefststand gehandelt", so das Goldman-Team weiter.
Zahlreiche Unternehmen mit vielversprechenden langfristigen Wachstumsaussichten - von etablierten Softwaregrößen bis hin zu jungen KI-Akteuren - gerieten dementsprechend zuletzt massiv unter Druck. Das Strategenteam von Goldman Sachs um Ben Snider beschreibt diese Entwicklung als eine konsequente "Abwertung von Aktien mit langfristigem Wachstumspotenzial".

Wachstumsstarke Aktien vor Comeback?

Das Strategen-Team von Goldman Sachs prognostiziert nun jedoch eine Trendwende und ein mögliches Comeback des "Rule-of-10"-Portfolios. Angesichts steigender Ölpreise und gedämpfter Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum dürfte sich das Interesse der Investoren laut den Strategen wieder auf Firmen mit robusten, individuellen Wachstumsprofilen verlagern.
Zudem erwarten die Ökonomen sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen, was die Attraktivität von Wachstumswerten steigern dürfte. Neben Technologieriesen wie NVIDIA, Meta, Alphabet und Amazon zählen auch Hardware-Spezialisten wie Broadcom und AMD zu den Kandidaten, die von einer Normalisierung der Bewertungen und ihrer starken Marktposition profitieren könnten.

Auch der allgemeine Analystenkonsens zeigt sich für wachstumsstarke Aktien klar optimistisch. Laut Daten von TipRanks erhielten die Papiere von NVIDIA, Meta, Broadcom, Alphabet, Amazon und AMD innerhalb der letzten drei Monate im Durchschnitt eine starke Kaufempfehlung.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen