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Commercial Bancgroup präsentierte Quartalsergebnisse

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Aktien
Commercial Bancgroup Inc Registered shs
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Commercial Bancgroup hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Commercial Bancgroup einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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