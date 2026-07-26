Commercial Bancgroup präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Commercial Bancgroup hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Commercial Bancgroup einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commercial Bancgroup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commercial Bancgroup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Commercial Bancgroup Aktie News
Commercial Bancgroup Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commercial Bancgroup nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.