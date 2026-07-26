Commercial Bancgroup präsentierte Quartalsergebnisse

29.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Commercial Bancgroup einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Commercial Bancgroup hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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