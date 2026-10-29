Commercial Bancgroup veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Commercial Bancgroup lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commercial Bancgroup ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commercial Bancgroup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commercial Bancgroup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen