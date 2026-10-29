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Commercial Bancgroup veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Commercial Bancgroup Inc Registered shs
32.61 USD -0.03 USD -0.09 %
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Commercial Bancgroup lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commercial Bancgroup ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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