Commercial Bank Of Kuwait: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Commercial Bank Of Kuwait hat sich am 18.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Commercial Bank Of Kuwait mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,5 Millionen KWD, während im Vorjahreszeitraum 71,8 Millionen KWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net