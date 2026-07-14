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Commerzbank-Analyse im Fokus

Commerzbank-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Commerzbank-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Commerzbank-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet für das zweite Quartal mit einem deutlichen Ergebniswachstum vor Rückstellungen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Verantwortlich seien wohl vor allem hohe Zinseinkünfte. Goy rechnet zudem mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr um 2,1 Prozent auf 38,21 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 9,92 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.842 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 9,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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13:06 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
29.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
12.05.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG