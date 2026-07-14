Commerzbank-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Commerzbank-Aktie aus.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet für das zweite Quartal mit einem deutlichen Ergebniswachstum vor Rückstellungen, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Verantwortlich seien wohl vor allem hohe Zinseinkünfte. Goy rechnet zudem mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr um 2,1 Prozent auf 38,21 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 9,92 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.842 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 9,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Commerzbank Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG