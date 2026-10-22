Commerzbank-Aktie: Barclays Capital senkt Bewertung auf Equal Weight

Aktie bewertet

22.10.26 14:04 Uhr

Barclays Capital-Analyst Paola Sabbione hat eine umfassende Analyse des Commerzbank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Paola Sabbione nahm am Mittwoch lediglich ein Finetuning an ihren Schätzungen für die Frankfurter vor, sieht aber insgesamt zunächst kaum noch Kurspotenzial. Das Zinsergebnis des dritten Quartals erwartet sie etwas weniger deutlich verbessert als bisher gedacht. Der Wettbewerb um die Einlagen in Deutschland sei härter geworden, hieß es.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Commerzbank-Aktie musste um 13:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 36,62 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 11,96 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 1.429.272 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,5 Prozent aufwärts. Commerzbank dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT



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