Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 10,76 EUR.

Um 14:05 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,76 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,76 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.911.326 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 10,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,38 EUR.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

