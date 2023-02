Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,54 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 10,56 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,61 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.170.173 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,61 EUR erreichte der Titel am 01.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 EUR am 07.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 104,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,62 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.11.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.492,00 EUR gelegen.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 15.02.2024.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

