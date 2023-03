Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,28 EUR

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 11,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,35 EUR aus. Bei 11,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.718.010 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,67 EUR erreichte der Titel am 28.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 122,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,34 EUR.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.886,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

