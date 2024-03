Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 10,81 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 10,81 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,86 EUR. Bei 10,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.270.913 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 23,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,200 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,360 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.02.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.886,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

