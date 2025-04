Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 21,91 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 21,91 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 21,98 EUR. Bei 21,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.855.752 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 44,71 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,59 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

