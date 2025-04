Commerzbank Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit Commerzbank ein

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 22,26 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 22,26 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 22,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.248.279 Commerzbank-Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 25,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,16 Prozent. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 83,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,59 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer