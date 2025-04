Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag höher

Commerzbank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 21,36 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 21,36 EUR. Bei 21,38 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 198.672 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,93 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,12 EUR am 10.08.2024. Mit Abgaben von 43,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,850 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,59 EUR an.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

