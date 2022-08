Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,67 EUR

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 6,67 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 6,67 EUR. Bei 6,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 145.714 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 29,89 Prozent zulegen. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 8,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 12.05.2022. Beim Umsatz wurden 2.099,00 EUR gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

