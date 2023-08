Commerzbank Aktie News: Commerzbank stabilisiert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 10,87 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,87 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 126.627 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,44 Prozent. Am 30.08.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 43,31 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 13,74 EUR.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 2.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.099,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Commerzbank die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

