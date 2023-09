Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag schwächer

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,12 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 10,12 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,07 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.984.427 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,47 EUR. Dieser Wert wurde am 02.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 56,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,12 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank abgeworfen

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

Commerzbank-Aktie gewinnt dennoch: US-Richter weist Teil der Commerzbank-Klage gegen BNY Mellon ab