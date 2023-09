Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,22 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 10,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,25 EUR. Mit einem Wert von 10,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.862 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei einem Wert von 6,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 36,67 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,12 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.363,00 EUR – eine Minderung von 15,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.795,00 EUR eingefahren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

