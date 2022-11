Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Mittag vor

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,26 EUR

2,13% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 8,29 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,33 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.243.061 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 12,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 60,45 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,95 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie im Minus: Erneute Streiktage bei Commerzbank-Tochter

Commerzbank-Aktie belastet: Erpressungsversuch bei Commerzbank lässt Ermittler rätseln

Commerzbank-Aktie fester: ver.di-Aufruf zu dreitägigem Streik bei Commerzbank-Tochter ComTS

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com