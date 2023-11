Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 10,37 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,37 EUR nach oben. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,38 EUR aus. Bei 10,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.068.838 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. 15,82 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 7,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,01 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,30 EUR angegeben.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.363,00 EUR – eine Minderung von 15,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.795,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

