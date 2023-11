Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 10,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 10,25 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,27 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.807 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,18 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 27,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,30 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

