Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,80 EUR

0,07% Charts

News

Analysen

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,83 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 8,83 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92.001 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 markierte das Papier bei 9,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 70,94 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 9,97 EUR angegeben.

Am 09.11.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.492,00 EUR gelegen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

Commerzbank-Aktie dreht ins Plus: Sabine Mlnarsky wird neue Personalchefin bei der Commerzbank

Bundesbank geht von breitem Rückhalt für Bankeninitiative EPI aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com