Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,80 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.670 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 10,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 23,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,38 EUR.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

