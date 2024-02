Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Freitagmittag

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,65 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,65 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,71 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.464.265 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,31 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 28,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,19 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

