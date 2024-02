Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag ins Plus

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,70 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 10,70 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,82 EUR an. Bei 10,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.634.333 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,25 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,19 EUR an.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.422,00 EUR umgesetzt.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

