Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit roter Tendenz

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 11,10 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,94 EUR nach. Bei 11,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.243.095 Aktien.

Am 28.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 4,88 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 114,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,34 EUR.

Am 16.02.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.886,00 EUR im Vergleich zu 2.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

