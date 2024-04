Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Commerzbank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,74 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,74 EUR an der Tafel. Bei 13,08 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 12,70 EUR ein. Bei 12,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.091.726 Commerzbank-Aktien.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,11 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 28,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,551 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,32 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig wurden 2.755,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 1.886,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

