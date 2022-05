Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Wachstumsmarkt

Die Commerzbank musste wie die meisten traditionellen Banken in den letzten Jahren einen enormen Kundenschwund hinnehmen. Nun will das Finanzinstitut in einen neuen Wachstumsmarkt vorstoßen, indem es eine Krypto-Verwahrlizenz bei der BaFin beantragte. Experten vermuten, dass andere Großbanken bald folgen werden.