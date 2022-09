Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,83 EUR

3,80% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 6,81 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 6,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.540.623 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 28,46 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,90 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,91 EUR an.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 2.795,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Commerzbank-Aktie angepasst

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com