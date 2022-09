Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,00 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 6,0 Prozent auf 6,95 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 6,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 5.465.033 Stück.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 26,94 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2021 Kursverluste bis auf 5,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,78 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,91 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 03.08.2022. Auf der Umsatzseite standen 2.795,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

