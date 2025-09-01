Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 32,46 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 32,46 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.169.680 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 12,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,49 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 28,84 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,52 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

