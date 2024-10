Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag mit Verlusten

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 15,98 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 15,98 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,85 EUR nach. Bei 16,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.401.953 Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 16,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 9,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,512 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,75 EUR.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in Rot

Verluste in Frankfurt: DAX fällt zurück