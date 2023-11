Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag freundlich

So bewegt sich Commerzbank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,36 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 10,36 EUR. Bei 10,38 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 135.737 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,94 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,30 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.795,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

