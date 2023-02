Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,91 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 9,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,89 EUR. Bei 10,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.231.780 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,61 EUR erreichte der Titel am 01.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 6,24 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 92,49 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,62 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.422,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

