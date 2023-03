Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,63 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 2,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,61 EUR. Bei 11,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.781.832 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 124,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,34 EUR.

Commerzbank gewährte am 16.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 1.886,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2023 wird am 17.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

