Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 21,54 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 21,54 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 21,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,61 EUR. Zuletzt wechselten 3.950.572 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,19 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2024 auf bis zu 10,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,67 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,832 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

